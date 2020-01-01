Более тысячи киевлян за сутки выздоровели от COVID

Продолжают болеть более 40 тысяч киевлян.

В Киеве за прошедшие сутки, 16 февраля, медики подтвердили 366 новых случаев COVID-19, сообщил мэр Виталий Кличко. Выздоровели 1 051 киевлянин.

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Среди заразившихся вчера: 222 женщины в возрасте от 19 до 87 лет, 127 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет, а также 17 детей в возрасте от 4 до 16 лет. Больше всего новых случаев заражения выявили в Дарницком (+88), Деснянском (+85) и Днепровском (+52) районах.

Состояние здоровья 45 человек вызвало вчера особое беспокойство врачей, поэтому их направили в больницы. Остальных больных оставили дома на самоизоляции под наблюдением врачей.

С начала пандемии в Киеве уже подтверждено 132 834 случая коронавируса. Выздоровели 89 427 человек (1 051 – за минувшие сутки), а 2 546 – умерли (14 – за минувшие сутки). Продолжают болеть 40 861 человек.

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Больше всего случаев заражений коронавирусом в Киеве за все время пандемии зарегистрировано в Дарницком районе (21 997), а меньше всего – в Шевченковском районе (9 439).

Напомним, что с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 17 февраля 2021 года было подтверждено 1 280 904 случая СOVID-19. Выздоровели 1 128 890 человек, а 24 689 – умерли.