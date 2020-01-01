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В Киеве водитель ВАЗа пытался проскочить на “красный” и попал под поезд

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Погиб 25-летний пассажир.
В Киеве водитель ВАЗа пытался проскочить на “красный” и попал под поезд
kyiv.npu.gov.ua

В Дарницком районе Киева, на ул. Бориспольской произошло ДТП с участием поезда. Локомотив на скорости наехал на ВАЗ-2101.

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Об этом сообщает Нацполиция столицы. Также Вартові Еспресо выложили в сеть видео с места ЧП.

Уточняется, что 32-летний водитель авто решил, что успеет проехать на красный свет. Его не остановили даже звуки работающей сирены.

В итоге на железнодорожном переезде машина попала под товарный поезд. На месте умер 25-летний пассажир. Его зацепило поездом и с километр протащило по рельсам.

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Водителя задержали, ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. Также виновнику аварии могут запретить управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Шофер не захотел пройти тест на алкоголь. Он не получил серьезных травм, от госпитализации отказался.

Материалы внесли в Единый реестр досудебных расследований. Открыто уголовное производство.

kyiv.npu.gov.ua

kyiv.npu.gov.ua

Напомним, ранее мы писали, что в Винницкой области патруль полиции попал в ДТП.

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Теги: фото, видео, поезд, Киев, ДТП, авария
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