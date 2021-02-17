Под Кабмином митингуют работники "Укрзализныци"

Они требуют увольнения Владимира Жмака.

Сегодня, 17 февраля, в Киеве возле здания Кабинета министров Украины устроили акцию протеста сотрудники "Укрзализныци". Они выступают за защиту своих социальных прав и требуют уволить главу "УЗ" Владимира Жмака, сообщает в Facebook информагентство PavlovskyNEWS.

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В частности, протестующие жалуются на мизерное повышения зарплаты и блокирование со стороны работодателя попыток вместе с профсоюзом решить их социально-экономические проблемы.

Они также утверждают, что руководство "Укрзализныци" для выхода из сложной ситуации рассматривает возможность увольнения 30 тысяч сотрудников.

Митингующих много, акция носит мирный характер. За соблюдением правопорядка наблюдают правоохранители, в том числе полиция диалога.

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Ранее глава "УЗ" Владимир Жмак заявил, что зарабатывает в месяц 625 тысяч гривен. Он отметил, что его зарплата меньше той, что была у предыдущего руководителя и "ниже рыночного уровня" для такой должности.