В Киеве девочка-подросток упала с 16 этажа
Школьница погибла на месте.
Трагедия произошла в Дарницком районе Киева. Там упала с высоты 15-летняя девочка.
Читай также: Девочка упала с 13-го этажа на авто и выжила. 18+
Об этом сообщает столичное управление Нацполиции.
Уточняется, что школьница выпала с балкона, расположенного на 16 этаже дома на улице Архитектора Вербицкого. Она скончалась на месте от полученных травм.
Читай также: В Украине выросла летальность от COVID-19
Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители. Проводятся первоочередные следственные мероприятия.
Ведомости о ЧП внесены в Единый реестр досудебных расследований. Проверяется версия об умышленном убийстве.
Напомним, ранее мы писали, что в Киеве за день составили до 50 протоколов за неубранные сосульки и снег.