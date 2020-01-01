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В Киеве девочка-подросток упала с 16 этажа

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Школьница погибла на месте.
Девочка выпала с балкона
Девочка выпала с балкона
facebook.com/KyivOperativ

Трагедия произошла в Дарницком районе Киева. Там упала с высоты 15-летняя девочка.

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Об этом сообщает столичное управление Нацполиции.

Уточняется, что школьница выпала с балкона, расположенного на 16 этаже дома на улице Архитектора Вербицкого. Она скончалась на месте от полученных травм.

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Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители. Проводятся первоочередные следственные мероприятия.

Ведомости о ЧП внесены в Единый реестр досудебных расследований. Проверяется версия об умышленном убийстве.

Девочка выпала с балкона
Девочка выпала с балкона
facebook.com/KyivOperativ

Девочка выпала с балкона
Девочка выпала с балкона
facebook.com/KyivOperativ

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве за день составили до 50 протоколов за неубранные сосульки и снег.

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Теги: школьница, Киев, столица, падение, трагедия
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