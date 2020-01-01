Вставная челюсть и ключи от BMW: Что теряли киевляне в транспорте

В контактном центре "Киевпастранса" рассказали о самых необычных вещах, которые теряли киевляне.

Киевляне 1300 раз обращались по поводу забытых вещей depositphotos.com

В 2020 году киевляне теряли в общественном транспорте множество вещей, за которыми потом обращались в контактный центр “Киевпастранса“. О самых необычных потерях рассказали в пресс-службе ведомства.

Читай также: В Киевском метро установят ещё 305 камер видеонаблюдения

Отмечается, что за минувший год пассажиры около 1300 раз обращались в “Киевпастранс“ по поводу вещей, забытых в общественном коммунальном транспорте.

Чаще всего пассажиры теряли ключи, одежду и документы. Но некоторые пассажиры удивляли работников предприятия довольно необычными просьбами найти забытую вещь:

Среди необычных обращений: вставная челюсть, пустой пакет из супермаркета “Сильпо“, ключи от BMW, один черный носок, рыжая собака, пакет с чипсами и попкорном, 5 кабачков, - говорится в сообщении.

Напомним, в киевском метро поставят новые универсальные турникеты. Новые турникеты смогут принимать все способы оплаты.