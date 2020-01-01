Вставная челюсть и ключи от BMW: Что теряли киевляне в транспорте
В 2020 году киевляне теряли в общественном транспорте множество вещей, за которыми потом обращались в контактный центр “Киевпастранса“. О самых необычных потерях рассказали в пресс-службе ведомства.
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Отмечается, что за минувший год пассажиры около 1300 раз обращались в “Киевпастранс“ по поводу вещей, забытых в общественном коммунальном транспорте.
Чаще всего пассажиры теряли ключи, одежду и документы. Но некоторые пассажиры удивляли работников предприятия довольно необычными просьбами найти забытую вещь:
Среди необычных обращений: вставная челюсть, пустой пакет из супермаркета “Сильпо“, ключи от BMW, один черный носок, рыжая собака, пакет с чипсами и попкорном, 5 кабачков, - говорится в сообщении.
Напомним, в киевском метро поставят новые универсальные турникеты. Новые турникеты смогут принимать все способы оплаты.