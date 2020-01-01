Депутата, который напал на артиста, исключили из партии

Депутат Киевсовета, который подрался на стендап выступлении с ведущим программы "Телебачення Торонто", отказался добровольно сложить депутатский мандат.

"Голос" исключил из фракции в Киевсовете депутата после конфликта со стендап-комиком Наш Київ

Депутата Киевской городской рады Константина Богатова исключили из фракции партии "Голос". Принять такое решение фракции рекомендовал политсовет партии. Основанием для исключения стал конфликт между Богатовым и стендап-комиком Владиславом Капицей, одним из сценаристов "Телебачення Торонто". Об этом в среду, 17 февраля, сообщил глава фракции в Киевском горсовете Григорий Маленко в Facebook.

Во фракции отметили, что поведение Богатова не соответствует ценностям "демократической европейской партии, которой является "Голос".

"Политсовет партии и Киевский городской центр политической силы были потрясены публичным конфликтом между депутатом нашей фракции в Киевсовете Константином Богатовым и стендапером Владом Капицей, который имел место в Арт-центре "Братислава" вечером 14 февраля, - говорится в сообщении.

В партии добавили, что убеждены, что разные вкусы и культурные предпочтения не могут быть поводом для ссор и побоев.

Так как Богатов отказался добровольно сложить депутатский мандат, в партии пообещали "дождаться возможности отозвать его решением громады".

"Нам неприятно принимать такое решение, но, по нашему мнению, это единственный правильный выход", - отметили в "Голосе".

Партия поблагодарила Богатова за его "многолетние проекты для громады Киева", а также выразила надежду, что ему удастся "делами восстановить репутацию".

Напомним, во время стендап-концерта между депутатом Киевсовета от партии "Голос" Константином Богатовым и стендапером Владом Капицей произошла потасовка. Последний говорит, что избраннику не понравились нецензурные слова в выступлении автора.

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