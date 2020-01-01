Депутата, который напал на артиста, исключили из партии
Депутата Киевской городской рады Константина Богатова исключили из фракции партии "Голос". Принять такое решение фракции рекомендовал политсовет партии. Основанием для исключения стал конфликт между Богатовым и стендап-комиком Владиславом Капицей, одним из сценаристов "Телебачення Торонто". Об этом в среду, 17 февраля, сообщил глава фракции в Киевском горсовете Григорий Маленко в Facebook.
Во фракции отметили, что поведение Богатова не соответствует ценностям "демократической европейской партии, которой является "Голос".
"Политсовет партии и Киевский городской центр политической силы были потрясены публичным конфликтом между депутатом нашей фракции в Киевсовете Константином Богатовым и стендапером Владом Капицей, который имел место в Арт-центре "Братислава" вечером 14 февраля, - говорится в сообщении.
В партии добавили, что убеждены, что разные вкусы и культурные предпочтения не могут быть поводом для ссор и побоев.
Так как Богатов отказался добровольно сложить депутатский мандат, в партии пообещали "дождаться возможности отозвать его решением громады".
"Нам неприятно принимать такое решение, но, по нашему мнению, это единственный правильный выход", - отметили в "Голосе".
Партия поблагодарила Богатова за его "многолетние проекты для громады Киева", а также выразила надежду, что ему удастся "делами восстановить репутацию".
Напомним, во время стендап-концерта между депутатом Киевсовета от партии "Голос" Константином Богатовым и стендапером Владом Капицей произошла потасовка. Последний говорит, что избраннику не понравились нецензурные слова в выступлении автора.
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