В Киеве под Радой митингуют сторонники доступной растаможки

Активисты блокируют вход в здание парламента.

В Киеве у стен ВР устроили акцию в поддержку упрощенной растаможки авто на иностранных номерах.

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Об этом сообщил Телеграм-канал PavlovskyNews, показав видео с места.

На кадрах видно, что люди пришли с флагами организации Авто Евро Сила. Также они принесли табличку с надписью 3704, что является порядковым номером законопроекта, поданного активистами на рассмотрение.

Документ предусматривает лучшие условия по растаможке дорогих автомобилей и справедливые ставки налога на дешевые авто. Активисты требуют, чтобы их законопроект вынесли сегодня на голосование и возмущаются, что этого еще не произошло.

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Люди пытаются остановить депутатов, чтобы добиться от них конкретного ответа. В то же время полиция пресекает словесные перебранки и помогает нардепам пройти в здание Рады.

Также активисты говорят, что законопроект 4643 по растаможке содержит коррупционные схемы и грабит народ. Они хотят, чтобы депутаты проголосовали за их версию документа, которая предусматривает доступную процедуру.

Акция по доступной растаможке 0:00 / 00:38

Под Радой митингует Авто Евро Сила 0:00 / 00:26

В акции участвуют владельцы авто на еврономерах t.me/kyiv_n/8047

Напомним, ранее мы писали, что сотрудники “Укрзализныци“ украли 4,5 млн грн.

