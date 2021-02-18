В Киеве под Радой митингуют сторонники доступной растаможки
В Киеве у стен ВР устроили акцию в поддержку упрощенной растаможки авто на иностранных номерах.
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Об этом сообщил Телеграм-канал PavlovskyNews, показав видео с места.
На кадрах видно, что люди пришли с флагами организации Авто Евро Сила. Также они принесли табличку с надписью 3704, что является порядковым номером законопроекта, поданного активистами на рассмотрение.
Документ предусматривает лучшие условия по растаможке дорогих автомобилей и справедливые ставки налога на дешевые авто. Активисты требуют, чтобы их законопроект вынесли сегодня на голосование и возмущаются, что этого еще не произошло.
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Люди пытаются остановить депутатов, чтобы добиться от них конкретного ответа. В то же время полиция пресекает словесные перебранки и помогает нардепам пройти в здание Рады.
Также активисты говорят, что законопроект 4643 по растаможке содержит коррупционные схемы и грабит народ. Они хотят, чтобы депутаты проголосовали за их версию документа, которая предусматривает доступную процедуру.
Напомним, ранее мы писали, что сотрудники “Укрзализныци“ украли 4,5 млн грн.