В Киеве на трамвайной остановке обнаружили мертвого мужчину

Полиция устанавливает все обстоятельства его смерти.

В Киеве сегодня утром, 18 февраля, на трамвайной остановке возле станции метро "Лукьяновская" обнаружили тело мужчины без признаков жизни. Об этом сообщает Киев.media.

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По предварительной информации, погибший – 43-летний гражданин Украины. Одна из вероятных причин смерти - переохлаждение. Точная причина смерти станет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, эксперты. Выясняются все обстоятельства гибели мужчины. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

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Ранее мы сообщили о том, что в Киеве в парке Партизанской славы недалеко от ресторана нашли труп неизвестной девушки. Полиция устанавливает обстоятельства её смерти. По данному факту следователи открыли уголовное производство.