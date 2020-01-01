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Киев снова попал в 20-ку городов с самым грязным воздухом

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Уровень загрязнения воздуха в столице превышен в три раза.
В Киеве снова очень грязный воздух
В Киеве снова очень грязный воздух
depositphotos.com

В Киеве в течение нескольких дней фиксируются повышенные показатели загрязнения воздуха. Как свидетельствуют данные ресурса Iqair, к полудню 18 февраля украинская столица занимает 12-е место в глобальном рейтинге городов с самых грязным воздухом. При этом еще утром это была 8-я позиция.

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Условный индекс загрязнения воздуха в городе на текущий момент составляет 155, тогда как норма – 50. Таким образом воздух в Киеве отмечен как “нездоровый“.

Аналогичный уровень загрязнения показывает интерактивная карта Waqi. Большинство районов украинской столицы имеют “нездоровый“ или “нездоровый для чувствительных групп“ воздух.

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Напомним, Киев попал в топ-20 мегаполисов с самым грязным в мире воздухом. Индекс загрязнения столичной атмосферы составил 97 при норме 50.

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Теги: загрязнение воздуха, Киев
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