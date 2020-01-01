В Киеве выявили 513 новых случаев COVID-19

Продолжают болеть более 40 тысяч киевлян.

В Киеве вчера, 17 февраля, выявили 513 новых случаев COVID-19, сообщила пресс-служба КГГА. Выздоровели 713 киевлян.

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Среди заразившихся вчера: 277 женщин в возрасте от 18 до 89 лет, 220 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет, а также 28 детей в возрасте от 1 до 17 лет. Больше всего новых случаев заражения выявили в Дарницком (+94) и Днепровском (+93) районах.

Состояние здоровья 78 человек вызвало вчера особое беспокойство врачей, поэтому их направили в больницы. Остальных больных оставили дома на самоизоляции.

С начала пандемии в Киеве уже подтверждено 133 347 случаев коронавируса. Выздоровели 90 140 человек (713 – за минувшие сутки), а 2 557 – умерли (11 – за минувшие сутки). Продолжают болеть 40 650 человек.

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Больше всего случаев заражений коронавирусом в Киеве за все время пандемии зарегистрировано в Дарницком районе (22 091), а меньше всего – в Печерском районе (7 854).

Напомним, что с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 18 февраля 2021 года было подтверждено 1 288 141 случай СOVID-19. Выздоровели 1 134 120 человек, а 24 852 – умерли.