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В Киеве проходит марш памяти Небесной Сотни

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В Михайловском соборе состоялась панихида по погибшим на Майдане, после чего участники начали шествие по центру Киева.
В Киее вспоминают героев Небесной Сотни
В Киее вспоминают героев Небесной Сотни
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Вечером в четверг, 18 февраля, на Михайловской площади в Киеве началось шествие памяти Небесной Сотни и всех, отдавших свою жизнь за независимость Украины, отстаивая права и свободы человека.

Перед маршем в Михайловском соборе состоялась панихида по погибшим на Майдане. 

Шествие пройдет по маршруту: улица Трехсвятительская - Европейская площадь - улица Грушевского - Крепостной переулок - Институтская - Аллея Героев Небесной Сотни. Акция завершится возложением цветов и зажжением лампадок.

Напомним, накануне Рада приняла постановление к годовщине Майдана. В нем Революция достоинства признается одним из ключевых моментов образования украинского государства и выразителем национальной идеи свободы.

А в Офисе генпрокурора назвали сроки завершения расследований основных дел Майдана.

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Теги: Киев, марш, Евромайдан, Небесная сотня
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Источник: korrespondent.net

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