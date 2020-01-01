В Киеве проходит марш памяти Небесной Сотни
Вечером в четверг, 18 февраля, на Михайловской площади в Киеве началось шествие памяти Небесной Сотни и всех, отдавших свою жизнь за независимость Украины, отстаивая права и свободы человека.
Перед маршем в Михайловском соборе состоялась панихида по погибшим на Майдане.
Шествие пройдет по маршруту: улица Трехсвятительская - Европейская площадь - улица Грушевского - Крепостной переулок - Институтская - Аллея Героев Небесной Сотни. Акция завершится возложением цветов и зажжением лампадок.
Напомним, накануне Рада приняла постановление к годовщине Майдана. В нем Революция достоинства признается одним из ключевых моментов образования украинского государства и выразителем национальной идеи свободы.
А в Офисе генпрокурора назвали сроки завершения расследований основных дел Майдана.
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