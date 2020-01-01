В Киеве во время работ рухнул строительный кран

Показано фото с места происшествия.

Инцидент произошел в Шевченковском районе Киева. Там рухнул строительный кран.

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Об этом сообщил Телеграм-канал Киев Оперативный. Также показано фото с места ЧП.

Уточняется, что техника свалилась в пятницу, 19 февраля.

Сегодня утром на ул. Семьи Хохловых, 8, упал строительный кран. Техника безопасности на столичных стройках - отдельная история, - отмечено в публикации.

Пострадал ли кто-то, не известно. Есть информация, что когда все случилось, кран был задействован в демонтажных работах.

В Киеве упал строительный кран t.me/KyivOperativ

Напомним, ранее мы писали, что в Киев в детских игрушках доставляли кокаин.

