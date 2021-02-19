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Показано видео, как в Киеве горел грузовик военных

Комментариев: 1
Машина загорелась на ходу.
В Киеве горел грузовик военных
В Киеве горел грузовик военных
Скриншот видео

Инцидент произошел в украинской столице, в Шевченковском районе. Там близ станции метро Берестейская загорелся грузовик военнослужащих.

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Об этом сообщил Киев Оперативный, показав в facebook видео с места происшествия.

Машина загорелась утром в пятницу, 19 февраля. Причем огонь охватил транспортное средство на ходу.

О пострадавших ничего не сообщается. Пожар удалось потушить благодаря оказавшемуся рядом автомобилисту.

К счастью, среди многих, кто проезжал мимо, нашелся порядочный водитель на авто Mercedes, который сразу предоставил свой огнетушитель, - отмечено в публикации.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве во время работ рухнул строительный кран.

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Комментариев (2)
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popnterrt    19.02.2021, 13:54
Оценка:  -22
popnterrt
Что значит"загорелась на ходу"?Ведь она загорелась не сама-собою,а из-за прямого попадания ракеты,которая прилетела прямо из Кремля!
Rikstal    19.02.2021, 14:07
Оценка:  0
Rikstal
и это подтвердил тоже испанский диспетчер!
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