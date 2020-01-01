В Киеве зафиксировали 544 новых COVID-случаев

Выздоровели от коронавируса 897 человек.

В Киеве за сутки врачи зафиксировали 544 новых COVID-случаев. 79 пациентов были госпитализированы. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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По словам градоначальника, из 544 заболевших 299 пациентов являются женщинами в возрасте 18-90 лет. Мужчин, в возрасте 18-83 лет, было 218. Также коронавирусом заболели 11 девочек и 16 мальчиков.

79 киевлян были госпитализированы врачами. 9 человек скончались (всего 2 564). Выздороветь удалось 897 пациентам (всего 91 037).

Больше всего новых COVID-пациентов было выявлено в Дарницком, Днепровском и Деснянском районе города. Речь идет о 111, 82 и 79 заболевших соответственно.

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Кличко также отметил, что в данный момент на стационарном лечении в киевских медицинских учреждения находятся 1 065 больных. 676 пациентов находятся в тяжелом состоянии, а кислородную поддержку получают 819 граждан.

“Заполненность кроватей в коммунальных медучреждения Киева – почки 27%“, – добавил мэр.

Ранее сообщалось, что Денис Шмыгаль назвал 2 пути получения Украиной COVID-вакцины.