Планируется проведение работ по замене турникетов.

Одну из станций метро частично закроют с 20 февраля: Известна причина КГГА / Telegram

В Киеве станцию метро “Харьковская“ частично закроют. Будет не работать один из вестибюлей. В КГГА назвали причину и объяснили, сколько продлятся ограничения. Подробности опубликованы в Telegram-канале администрации.

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По имеющимся данным, ограничения в работе станции метро “Харьковская“ будут действовать с 20 по 23 февраля. Они связаны с модернизацией, которую хотят провести власти. Речь идет об установке новых турникетов, из-за чего не будет работать восточный вестибюль №2.

Новые турникеты смогут принимать большинство существующих способов оплаты. Пассажиры смогут рассчитаться за проезд картой киевлянина, QR-билетом, Kyiv Smart Card, а также бесконтактной картой банка.

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В КГГА отметили, что турникеты уже были установлены на таких станциях метрополитена, как “Контрактовая площадь“, “Героев Днепра“, “Площадь Льва Толстого“, “Сырец“, а также в вестибюле №1 станции “Харьковская“.

Ранее сообщалось, что в Киеве за сутки зафиксировали 544 новых COVID-случаев.