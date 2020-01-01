В Киеве у голландского дипломата угнали велосипед

Транспортное средство умыкнули из-под здания антикоррупционного бюро.

В Киеве жертвой воров стал сотрудник посольства Нидерландов в Украине. У него угнали велосипед.

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Об этом рассказал в facebook коллега потерпевшего, первый секретарь голландского посольства Лодевейк Смур.

Известно, что Смур уже два года добирается на велосипеде на работу, даже зимой, в экстремальных условиях. Также, по его данным, велосипедом пользуются другие сотрудники ведомства.

Моему коллеге повезло меньше, чем мне. Его велосипед в последний раз видели в понедельник, - написал автор публикации.

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Смур уточнил, что дипломат оставил двухколесного коня перед зданием национального антикоррупционного бюро, а когда вернулся, его уже там не было. Спикер попросил сообщить ему, если кто-то видел где-нибудь этот велосипед. Также сотрудник посольства добавил, что владелец пропавшего транспортного средства написал заявление в полицию.

Дипломат в Киеве лишился велосипеда facebook.com/lodewijk.smoor

Напомним, ранее мы писали, что в Нидерландах противники карантина сожгли центр тестирования на COVID-19.

