В Киеве трамвай наехал на 89-летнего пенсионера

Мужчину госпитализировали с травмами.

Инцидент произошел в Киеве в пятницу, 19 февраля. Там на ул. Гната Хоткевича трамвай сбил пожилого мужчину.

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Об этом сообщил OBOZREVATEL со ссылкой на достоверный источник.

Уточняется, что электротранспорт сбил пешехода в районе станции метро Черниговская. Мужчина остался жив, но получил травмы.

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Потерпевшего госпитализировали в больницу. По предварительным данным, у него перелом бедра. Пострадавшему, по данным СМИ, 89 лет.

Причины и подробности установят правоохранители. Из-за аварии движение трамваев в сторону проспекта Гагарина оказалось заблокированным.

Напомним, ранее мы писали, что показано видео, как в Киеве горел грузовик военных.

