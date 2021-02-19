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В Киеве водитель ударом кулака убил пешехода на "зебре" - СМИ

Комментариев: 1
Конфликт запечатлела одна из городских камер наружного наблюдения.
Пострадавший умер до приезда медиков
Пострадавший умер до приезда медиков
кадр из видео

В Киеве водитель иномарки ударом кулака убил пешехода, с которым у него возник конфликт на пешеходном переходе. Об этом сообщает Фейсбук-сообщество “Киев-Оперативный“.

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“Только что по Киеву была введена операция по розыску и задержанию автомобиля (и водителя) Hyundai Sonata (KA0698CO) серого цвета“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что гражданин неславянской внешности возле театра имени Ивана Франко нанес смертельный мужчине удар, который оказался смертельным. Врачи “скорой“ помочь не смогли. При этом сам “боец“ с места происшествия скрылся.

На видео, которое опубликовал Телеграм-канал того же сообщества, запечатлен момент конфликта.

Похоже, что не поделили, кто кого должен пропускать на пешеходном переходе и пошло-поехало, - говорится в подписи к ролику.

Полиция пока ничего не сообщала по данному инциденту.

Напомним, в Харькове мужчина 20 раз ударил ножом свою бывшую. Он поджог квартиру с ещё живой женщиной.

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Теги: убийство, Киев
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Комментариев (1)
Духовный_скреп    19.02.2021, 16:50
Оценка:  +2
Духовный_скреп
Откупится.Через месяц все про всё забудут.
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