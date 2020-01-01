Под Офисом президента митинг националистов: Озвучены требования

Группа правых активистов требует от руководства страны нанести три удара по "российской агентуре".

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Под стенами Офис президента, где на сегодня запланировано заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), представители “Правого сектора“ и других националистических ударов устроили митинг. Как сообщает Телеграм-канал PavlovskyNews, в рамках акции “Три удара по российской агентуре“ активисты требуют удовлетворить три ключевых требования.

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В первую очередь митингующие требуют от руководства страны “завершить ликвидацию российских пропагандистских ресурсов“. По примеру ранее заблокированных каналов “112 Украина“, ZIK и NewsOne, протестующие хотят отключения телеканала “НАШ“, сайтов “Вести“ и “Страна“.

Во-вторых, активисты требуют расследовать деятельность “российской агентуры, которая проникла в высшие эшелоны власти“. К числу агентов участники акции отнесли бывшего советника экс-президента Януковича Андрея Портнова, а также действующих заместителей главы Офиса президента – Олега Татарова и Андрея Смирнова.

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Наконец, третье требование - взять в государственное управление рынок “Столичный“. По мнению протестующих, это позволит “обрезать схемы финансирования преступной деятельности коллаборационистов и спонсоров сепаратизма“.

Напомним, вчера под Радой митинговали сторонники доступной растаможки. Активисты блокировали вход в здание парламента.