Убийство пешехода на "зебре": Водитель-"боец" задержан

Полицейским понадобилось около часа, чтобы найти злоумышленника.

Столичные полицейские оперативно задержали водителя, подозреваемого в нанесении смертельных травм пешеходу во время конфликта на дороге. Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

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“Водитель автомобиля “Хюндай“, который в 14:48 в ходе внезапно возникшей ссоры причинил телесные повреждения, повлекшие смерть пешехода, был задержан в 15:58 сотрудниками полиции“, - написал Геращенко.

При этом замглавы МВД отметил, что в оперативной поимке злоумышленника полицейским очень помогла обширная сеть камер уличного наблюдения, установленных в столице.

Сейчас таких камер уже почти 8 тысяч. Надо устанавливать и устанавливали еще и еще! Чтобы преступники нигде не могли спрятаться, и возмездие за преступление будет неотвратимо! – написал Геращенко.

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Что касается задержанного, то, как сообщает пресс-служба полиции, это киевлянин, 1994 года рождения. Сейчас правоохранители проводят первоочередные следственные действия, по результатам которых обещают дать правовую квалификацию этого события.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что в Киеве водитель ударом кулака убил пешехода на “зебре“. Конфликт запечатлела одна из городских камер наружного наблюдения.