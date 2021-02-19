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Убийство пешехода на "зебре": Водитель-"боец" задержан

Комментариев: 7
Полицейским понадобилось около часа, чтобы найти злоумышленника.
Задержанный - киевлянин 1994 года рождения
Задержанный - киевлянин 1994 года рождения
kyiv.npu.gov.ua

Столичные полицейские оперативно задержали водителя, подозреваемого в нанесении смертельных травм пешеходу во время конфликта на дороге. Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

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“Водитель автомобиля “Хюндай“, который в 14:48 в ходе внезапно возникшей ссоры причинил телесные повреждения, повлекшие смерть пешехода, был задержан в 15:58 сотрудниками полиции“, - написал Геращенко.

При этом замглавы МВД отметил, что в оперативной поимке злоумышленника полицейским очень помогла обширная сеть камер уличного наблюдения, установленных в столице.

Сейчас таких камер уже почти 8 тысяч. Надо устанавливать и устанавливали еще и еще! Чтобы преступники нигде не могли спрятаться, и возмездие за преступление будет неотвратимо! – написал Геращенко.

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Что касается задержанного, то, как сообщает пресс-служба полиции, это киевлянин, 1994 года рождения. Сейчас правоохранители проводят первоочередные следственные действия, по результатам которых обещают дать правовую квалификацию этого события.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что в Киеве водитель ударом кулака убил пешехода на “зебре“. Конфликт запечатлела одна из городских камер наружного наблюдения.

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Теги: убийство, Киев, Антон Геращенко
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Комментариев (7)
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NTUKC    19.02.2021, 18:46
Оценка:  +1
NTUKC
номер авто хундая убийцы КА 0698 СО
bwexseer    19.02.2021, 18:33
Оценка:  -24
bwexseer
Боец?Ха!Смерть потерпевшего скорее-всего наступила не от удара этого"бойца",а от удара головой о землю
при падении.Но точно это установит только судмедэкспертиза.А"бойцу&quo t;этому"светит" максимум 10 лет"зоны".
shk67    19.02.2021, 18:10
Оценка:  +6
shk67
Добыковалься, падаль!
сильвер36    19.02.2021, 17:54
Оценка:  -10
сильвер36
а почему не показали как всё начиналось? там тело пьяное быкует , смотреть не это чмо нужно было? правильно парень сделал
vlad006    19.02.2021, 18:01
Оценка:  +5
vlad006
на пешеходном переходе быком может быть только водитель
Lenka02    19.02.2021, 18:02
Оценка:  +6
Lenka02
на пешеходном переходе! ты петух опущеный
Woodbrother    19.02.2021, 17:53
Оценка:  +6
Woodbrother
Такие козлы не должны жить в обществе.
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