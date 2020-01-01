В Киеве за сутки меньше заболело COVID и больше выздоровело

Госпитализация тоже понадобилась меньшему количеству киевлян, чем накануне.

Обновленная статистика заболеваемости за сутки к утру 20 февраля t.me/vitaliy_klitschko

В Киеве за минувшие сутки, к утру 20 февраля, выявлено 415 новых случаев заболевания коронавирусом.

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Об этом стало известно из статистики, опубликованной в Телеграм-канале мэра столицы Виталия Кличко.

Случаев заражения меньше, чем сутками ранее, когда инфекцию нашли у 513 киевлян. Также в течение дня больше людей выздоровело от коронавируса – 745 против 713 в предыдущие сутки.

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Больше всего людей инфицировалось в Днепровском районе – 92 чел., в Дарницком – 89, в Оболонском – 49 чел. В течение суток госпитализация понадобилась 55 жителям столицы, днем ранее было госпитализировано больше – 79 человек.

В частности, за сутки инфекция подтверждена у:

241 женщины, возрастом от 18 до 90 лет;

155 мужчин, возрастом от 18 до 88 лет;

10 девочек, возрастом от 9 до 17 лет;

9 мальчиков, возрастом от 9 до 17 лет.

За весь период эпидемии коронавирусом в Киеве заразилось 134 306 человек. В целом выздоровело 91 782 киевлянина. От осложнений болезни скончалось 2 567 жителя столицы, 3 – за последние сутки.

Напомним, ранее мы писали, что ЕС удвоит свой взнос в фонд COVAX.

