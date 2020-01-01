Глава государства и первая леди установили лампадки у креста на месте гибели активистов Майдана.

Президент Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой в субботу, 20 декабря, в День памяти Героев Небесной Сотни почтили подвиг участников Революции достоинства в Киеве, сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Отмечается, что глава государства и первая леди установили лампадки у креста на месте гибели активистов Майдана.

"Мы не имеем права забыть имена всех погибших на Майдане. Мы не имеем права не выяснить имена всех виновных в этом. Мы имеем права не построить именно ту страну, за которую они отдали свои жизни. Вечная память всем, кто погиб за будущее Украины" - отметил Зеленский.

Президентская чета также сделала первый удар в Колокол достоинства, который 20 февраля будет звонить по каждому погибшему Герою Небесной Сотни.

Колокол достоинства был изготовлен по поручению главы государства с целью чествования подвига Героев. На памятнике размещена надпись "Слава Украине! Небесной Сотне слава!". Колокол установлен и открыт на территории будущего Национального мемориала Героев Небесной Сотни в центре столицы.

В день рождения каждого Героя Небесной Сотни в полдень перед Колоколом достоинства устанавливается портрет погибшего и раздается памятный звон.

Персональное почтение памяти каждого Героя является важной частью общественной памяти о событиях Революции достоинства.

Cмотрите фотогалерею: Зеленский с супругой почтили память Небесной сотни

Заявление ко Дню героев Небесной Сотни также сделал премьер-министр Денис Шмыгаль. Он назвал революцию Достоинства ключевым элементом государственности Украины.

"Это высокая ответственность и общая задача каждого из нас - построить сильную и процветающую европейскую Украину, за которую отдали жизни участники Революции Достоинства, а также те, кто продолжил защищать ценности Евромайдана от российской агрессии", - написал он в Telegram.

Говоря о героях Небесной сотни Шмыгаль напомнил, что самому младшему было 17 лет, а самому старшему - 82. Но всех их объединяло чувство достоинства и чести, готовность отстаивать свои права и свободы.

Напомним, двумя днями ранее в Киеве прохошел марш памяти Небесной Сотни.

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