В Киеве снижается заболеваемость COVID-19

За минувшие сутки в столице коронавирус выявили у 415 человек, выздоровели 745 киевлян.

За минувшие сутки в Киеве коронавирусной болезнью заболели 415 человек, умерли три пациента. Об этом в субботу, 20 февраля, сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко на своем Телеграмм-канале.

"+415 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (всего 134 306)", - отметил Кличко.

Он уточнил, что больше всего инфицированных обнаружили в Днепровском (92), Дарницком (89) и Оболонском (49) районах.

По его словам, 55 пациентов госпитализировали.

Мэр сообщил, что за сутки умерли три человека, в целом же за время пандемии коронавирусная болезнь унесла жизни 2 567 киевлян.

В то же время Кличко отметил, что за прошедшие сутки выздоровели 745 киевлян (всего преодолели коронавирус 91 782 жителя столицы).

Напомним, накануне в Киеве зафиксировали 544 новых случая COVID-19, скончались семь киевлян.

Сегодня также стало известно, что в Украине начнут исследовать циркулирующие в стране штаммы COVID.

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