В Киеве сосулька проломила козырек магазина

Люди не пострадали. Показано фото.

В Киеве с крыши упала сосулька и сломала конструкцию магазина facebook.com/KyivOperativ

Инцидент произошел в переулке Тараса Шевченко, 1 в Киеве. Там очевидцы засняли сломанную крышу магазина.

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Об этом сообщает Киев Оперативный в соцсети. Также показано фото с места.

Оказалось, что с крыши упала большая сосулька. В результате оказалась повреждена часть навесной конструкции над дверью торговой точки.

С крыши дома упала сосулька. К счастью, никто не пострадал, - написали авторы публикации.

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В то же время жителей столицы призывают быть внимательными на улице. Скоро наступит оттепель и сосульки будут падать, лучше по возможности обходить дома и не гулять под крышами.

В Киеве уже есть несколько пострадавших от падения кусков льда. Коммунальщики тем временем сбивают сосульки, к процедуре привлекли больше аварийных бригад, чем в начале снегопадов.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве за день составили до 50 протоколов за неубранные сосульки и снег.

