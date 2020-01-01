После нескольких лет перерыва в центре украинской столицы вновь засветили лучи в память о Героях Небесной сотни.

В центре столицы, на Аллее Героев Небесной сотни, одновременно из трех точек зажгли сотню Лучей достоинства, символизирующих души погибших Героев Небесной сотни. Соответствующие фото и видео опубликовали в субботу, 20 февраля, пользователи Сети.

Отмечается, что зажжение лучей сопровождалось песней Плине кача. Далее звучали мелодии из проекта о Небесной сотне Характеры достоинства.

"Лучи достоинства появились сразу в первую годовщину Революции достоинства, но были затем пробелы, то есть были год или два, когда их не запускали в небо. В этом году Лучи достоинства засветились. И особенность их в том, что есть еще аудиосопровождение, музыка, которую написал Роман Коляда в рамках проекта Характеры достоинства", - цитирует агентство Укринформ директора Музея Революции достоинства Игоря Пошивайло.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве зажгли сто Лучей достоинства

Напомним, сегодня в Украине чтят память Небесной сотни. Президент Владимир Зеленский с супругой Еленой установили лампадки у креста на месте гибели активистов Майдана и сделали первый удар в Колокол достоинства, который в этот день звонил по каждому погибшему Герою Небесной Сотни.

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