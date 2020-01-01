В Киеве более 40 тысяч человек болеют COVID-19

Больше всего новых случаев заражения выявили в Дарницком районе.

В Киеве вчера, 20 февраля, выявили 200 новых случаев COVID-19, сообщил мэр Виталий Кличко. Продолжают болеть более 40 тысяч киевлян.

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Среди заразившихся вчера: 111 женщин в возрасте от 19 до 82 лет, 78 мужчин в возрасте от 19 до 88 лет, а также 11 детей в возрасте от 1 до 16 лет. Больше всего новых случаев заражения выявили в Дарницком (+51) и Подольском (+30) районах.

Состояние здоровья 73 человек вызвало вчера особое беспокойство врачей, поэтому их направили в больницы. Остальных больных оставили дома на самоизоляции.

С начала пандемии в Киеве уже подтверждено 134 506 случаев коронавируса. Выздоровели 91 803 человека (21 – за минувшие сутки), а 2 573 – умерли (6 – за минувшие сутки). Продолжают болеть 40 650 человек.

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Больше всего случаев заражений коронавирусом в Киеве за все время пандемии зарегистрировано в Дарницком районе (22 342), а меньше всего – в Печерском районе (7 936).

Напомним, что с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 21 февраля 2021 года было подтверждено 1 304 456 случаев СOVID-19. Выздоровели 1 146 073 человека, а 25 103 – умерли. Продолжали болеть 133 280 человек.