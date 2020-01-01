В Киеве за день более 70 госпитализаций с COVID-19

За сутки коронавирус выявили еще у 200 киевлян, при этом выздоровели немного больше 20 жителей столицы.

В Киеве зафиксировали 200 новых случаев коронавируса за день - всего в столице уже 134506 подтвержденных случаев. Об этом сообщает мэр города Виталий Кличко в воскресенье, 21 февраля.

При этом выздоровел 21 человек (всего - 91803), а скончались шестеро киевлян (всего - 2573).

Накануне заболели 111 женщин в возрасте от 19 до 82 лет, 78 мужчин в возрасте от 19 до 88 лет, шесть девочек в возрасте от шести до 16 лет и пять мальчиков от года до 10 лет. В больницы доставили 73 больных COVID-19.

Больше всего случаев коронавируса обнаружили в районах: Дарницком (51), Подольском (30) и Деснянском (26).

Напомним, что в Украине почти 4,5 тысячи новых случаев COVID-19. Самая сложная эпидемическая ситуация наблюдается на Прикарпатье и в Винницкой области. При этом за день выздоровели более 1,5 тысяч украинцев.

В то же время в Крыму растет число больных коронавирусом. Суточный прирост заболеваемости на полуострове превысил сотню. Правозащитники говорят, что статистика "российских властей" занижена.

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