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Убийство пешехода в Киеве: водитель сделал признание в суде

Комментариев: 3
Мужчина говорит, что "не думал, что так случится" и не хотел убивать прохожего, но дочь погибшего не приняла извинений.
Водитель в суде извинился за убийство пешехода
Водитель в суде извинился за убийство пешехода
Х***** Киев / Telegram

Иностранец в суде извинился за убийство пешехода, но дочь погибшего не приняла извинений подозреваемого. Об этом сообщает 24 Киев в воскресенье, 21 февраля.

Гражданин Азербайджана Азизла Абдулла Оглы в зале суда заявил, что просто хотел напугать прохожего.

"Я не думал, что так случится. Я честно не хотел его убивать", - утверждает он.

Иностранец говорит, что работает таксистом. На момент инцидента он вез пассажира, затормозил перед пешеходным переходом, чтобы пропустить людей. В тот момент прохожему что-то не понравилось, и он начал ругаться. Тогда азербайджанец вышел из машины и ударил его кулаком по голове.

Азербайджанец живет в столице около года. У него есть временный вид на жительство, так как он женат на украинке. Его жена Мадина на суде рассказала, что ее муж работает без выходных.

"Он никогда ни с кем не дрался. Он - не жесток. Он - очень добрый человек. Мы готовы помочь семье погибшего", - говорит женщина.

В свою очередь дочь погибшего извинений не приняла. Она добавила, что о трагедии узнала случайно - из новостей.

Напомним, в пятницу возле столичного театра Ивана Франко водитель в ходе конфликта нанес смертельный удар пешеходу и скрылся с места происшествия. Вскоре его задержали.

Накануне водителя отправили под арест. Подозреваемого обвиняют в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших за собой смерть человека. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

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Теги: Киев, убийства, Пешеходы, иностранцы, Азербайджан, убийство, водитель, пешеход, азербайджанцы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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sansantral    21.02.2021, 15:10
Оценка:  0
sansantral
Б л я Толян - запарафининый агент мацквабада!
sansantral    21.02.2021, 15:09
Оценка:  +1
sansantral
Всяко зверятко должно сидеть в клетке!!!
СветБобра    21.02.2021, 14:30
Оценка:  +3
СветБобра
На родине этот зверек такого бы никогда не сделал бы. А тут распоясался до офигения. Руку он тут решил на пенсионеров поднимать. Вообще ни в какие рамки не лезет данный случай.
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