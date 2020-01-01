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На стройплощадке в Киеве мужчине отрезало ногу

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20-летнего строителя госпитализировали в больничное учреждение, следователи решают вопрос о правовой квалификации события.
ЧП на стройке
ЧП на стройке
Chernovola
 
В воскресенье, 21 февраля, в результате несчастного случая на стройплощадке в Киеве один из рабочих лишился ноги, сообщили в столичном управлении Национальной полиции.
 
Причиной происшествия в районе проспекта Вячеслава Черновола стало попадание ноги 20-летнего строителя в промышленный миксер, однако, как именно это произошло, пока не установлено.
 
Правоохранители опросили свидетелей, которые рассказали, что никто не видел, как нога пострадавшего попала внутрь спецоборудования.
 
Парня госпитализировали в больничное учреждение, следователи решают вопрос о правовой квалификации события.
 
Напомним, что в Черниговской области патрульные полицейские ночью искали заблудившегося в лесу 17-летнего парня, которого после обнаружения несли семь километров до автомобиля.
 
 
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Теги: строительство, происшествие, полиция
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Источник: korrespondent.net

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