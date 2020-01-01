На стройплощадке в Киеве мужчине отрезало ногу
20-летнего строителя госпитализировали в больничное учреждение, следователи решают вопрос о правовой квалификации события.
В воскресенье, 21 февраля, в результате несчастного случая на стройплощадке в Киеве один из рабочих лишился ноги, сообщили в столичном управлении Национальной полиции.
Причиной происшествия в районе проспекта Вячеслава Черновола стало попадание ноги 20-летнего строителя в промышленный миксер, однако, как именно это произошло, пока не установлено.
Правоохранители опросили свидетелей, которые рассказали, что никто не видел, как нога пострадавшего попала внутрь спецоборудования.
Парня госпитализировали в больничное учреждение, следователи решают вопрос о правовой квалификации события.
Напомним, что в Черниговской области патрульные полицейские ночью искали заблудившегося в лесу 17-летнего парня, которого после обнаружения несли семь километров до автомобиля.
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