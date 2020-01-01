В Киеве горело общежитие, эвакуировали 50 человек

Пожар сопровождался значительным задымлением, возгорание возникло в главной электрощитовой.

В Киеве в воскресенье, 21 февраля, произошел пожар в общежитии НПУ им. М.П. Драгоманова на улице Космической, сообщили в киевском управлении ГСЧС.

По прибытии пожарных было установлено, что возгорание возникло в главной электрощитовой, размером 2х3 м.

В ходе ликвидации пожара спасатели вывели на свежий воздух 50 человек, ведь горение сопровождалось значительным задымлением. Впоследствии, после выпуска дыма, жители смогли вернуться в здание.

На месте происшествия привлекалось 6 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 25 человек личного состава.

Жертв и пострадавших нет. Причину пожара будет устанавливать следствие.