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В Киеве горело общежитие, эвакуировали 50 человек

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Пожар сопровождался значительным задымлением, возгорание возникло в главной электрощитовой.
Пожар в Киеве
Пожар в Киеве
ГСЧС
 
В Киеве в воскресенье, 21 февраля, произошел пожар в общежитии НПУ им. М.П. Драгоманова на улице Космической, сообщили в киевском управлении ГСЧС.
 
По прибытии пожарных было установлено, что возгорание возникло в главной электрощитовой, размером 2х3 м.
 
В ходе ликвидации пожара спасатели вывели на свежий воздух 50 человек, ведь горение сопровождалось значительным задымлением. Впоследствии, после выпуска дыма, жители смогли вернуться в здание.
 
На месте происшествия привлекалось 6 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 25 человек личного состава.
 
Жертв и пострадавших нет. Причину пожара будет устанавливать следствие.
 
Напомним, что в Черкассах случился пожар в многоэтажке, спасатели эвакуировали шесть человек, еще двух вынесли из горящей квартиры и госпитализировали.
 
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Теги: Киев, пожар, пожарные, общежитие, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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