Инцидент с навесом произошел неподалеку от столичной станции метрополитена "Героев Днепра".

На людей обрушился навес со снегом dtp.kiev.ua.

Конструкция с навесом упала на головы людям рядом со станцией метро "Героев Днепра" в Киеве. Об этом в воскресенье, 21 февраля, информирует Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Навес упал прямо на стихийный рынок, который находится рядом со станцией столичного метрополитена.

К счастью, в результате ЧП никто серьезно не пострадал, а люди лишь отделались испугом.

"Только что возле станции метро Героев Днепра на людей упал навес. Чудом никто серьезно не пострадал. Люди отделались испугом", - сообщает Telegram-канал и публикует фотографии с места инцидента.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве на головы людей упал железный навес

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