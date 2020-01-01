В Киеве на головы людей упал железный навес
Конструкция с навесом упала на головы людям рядом со станцией метро "Героев Днепра" в Киеве. Об этом в воскресенье, 21 февраля, информирует Telegram-канал dtp.kiev.ua.
Навес упал прямо на стихийный рынок, который находится рядом со станцией столичного метрополитена.
К счастью, в результате ЧП никто серьезно не пострадал, а люди лишь отделались испугом.
"Только что возле станции метро Героев Днепра на людей упал навес. Чудом никто серьезно не пострадал. Люди отделались испугом", - сообщает Telegram-канал и публикует фотографии с места инцидента.
Cмотрите фотогалерею: В Киеве на головы людей упал железный навес
Напомним, во Львове на парня с девушкой с крыши здании упала снежная глыба. Юноше вызвали скорую помощь.
Ранее в Ивано-Франковске на перекрестке улиц Вовчинецкой и Трачей произошел пожар в одной из аптек города. Прохожие пытались потушить огонь снегом.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet