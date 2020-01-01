COVID: Киев опустился на седьмое место в Украине

Столица значительно отстала в "гонке за лидерство" по числу заражений коронавирусом.

За минувшие сутки в Киеве выявили 169 новых случаев заражения коронавирусом. Это седьмое место в Украине. В целом за всё время количество подтвержденных случаев заражения достигло 134 675. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил столичный мэр Виталий Кличко.

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Отмечается, что за воскресенье инфекцию нашли у:

96 женщин в возрасте от 18 до 93 лет,

67 мужчин в возрасте от 19 до 82 лет,

3 девочек в возрасте от 12 до 16 лет и трех мальчиков от 1 месяца до 17 лет.

Больше всего пациентов зарегистрировали Дарницком и Святошинском районах – по 35 случаев. Также высокие показатели в), в Деснянском (23) и Днепровском (22) районах города.

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За вчерашний день в больницы пришлось положить 42 пациента, 8 человек умерли. За все время количество летальных случаев от вируса достигло 2581.

За воскресенье признаны выздоровевшими 122 человека, с начала эпидемии – 91 925.

Кличко / Телеграм

Напомним, в целом по Украине за прошедшие сутки зафиксировали 3 206 новых случаев COVID. Больше всего новых случаев – в Ивано-Франковской, Винницкой, Житомирской, Львовской и Черновицкой областях.