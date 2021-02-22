"Сливал" секреты боевикам: В Киеве задержан подполковник

Высокопоставленный чиновник ГФС поставлял сепаратистам стратегическую информацию.

В Киеве подполковник Государственной налоговой службы поставлял секретную информацию боевикам из террористической группировки “ДНР“. Об этом информирует пресс-центр Службы безопасности Украины.

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“Оперативники спецслужбы установили, что подполковник налоговой службы Главного оперативного управления ГФС Украины в течение длительного времени несанкционированно копировал информацию, которая обрабатывается в автоматизированных системах“, - говорится в сообщении.

По данным СБУ, подполковник передавал боевикам персональные данные работников правоохранительных и разведывательных органов Украины, снабжал их информацией о государственных закупках, в том числе о выполнении государственного оборонного заказа. Также в руки оккупантов попадала и другая информация, имеющая стратегическую важность для государства.

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Отмечается, что злоумышленник был задержан по месту жительства после того, как переправил врагу тайный документ. Ему уже сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса, в том числе ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) и ч. 1 ст. 328 (разглашение государственной тайны).

Максимальное наказание, которое грозит подозреваемому – лишение свободы на 15 лет с конфискацией имущества. Следователи уже запросили у суда арест для подполковника.

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Во время обысков у него изъяты технические приборы и документы, которые “беспрекословно подтверждают преступную деятельность подозреваемого“.

Напомним, вчера в Харькове задержан агент России, который собирал данные о новом танке. Мужчину завербовали во время его поездки в РФ.