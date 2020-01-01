В Киеве на женщину с крыши упал снег со льдом: Забрала скорая

Киевлянку госпитализировали с травмами позвоночника и плеча.

В Киеве при падении снега и льда с крыши дома пострадала женщина. Об этом сообщает Facebook-страница Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева.

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Отмечается, что инцидент произошел в Голосеевском районе. Травмы получила 58-летняя женщина.

“Пациентку госпитализировали с ушибом поясничного отдела позвоночника и ушибом правого плеча“, - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве на головы людей упал железный навес. Инцидент с навесом произошел неподалеку от столичной станции метрополитена “Героев Днепра“.