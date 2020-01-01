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В Киеве на женщину с крыши упал снег со льдом: Забрала скорая

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Киевлянку госпитализировали с травмами позвоночника и плеча.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
facebook.com/kyivcity.gov.ua

В Киеве при падении снега и льда с крыши дома пострадала женщина. Об этом сообщает Facebook-страница Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева.

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Отмечается, что инцидент произошел в Голосеевском районе. Травмы получила 58-летняя женщина.

“Пациентку госпитализировали с ушибом поясничного отдела позвоночника и ушибом правого плеча“, - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве на головы людей упал железный навес. Инцидент с навесом произошел неподалеку от столичной станции метрополитена “Героев Днепра“.

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Теги: Киев, скорая помощь
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