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В Киеве арестовали администратора "групп смерти"

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Женщину с психическими расстройствами поместили в лечебное учреждение, в группы она втянула 13 подростков.
В Киеве задержали администратора "групп смерти"
В Киеве задержали администратора "групп смерти"
pixabay.com

В Киеве арестовали администратора "групп смерти". Об этом сообщает муниципальная варта столицы в понедельник, 22 февраля.

"Им оказалась женщина с психическими расстройствами. Ее поместили в лечебное учреждение. За все время она втянула 13 подростков, подстрекая их к самоубийству", - сказано в сообщении.

Напомним, 16 февраля две семиклассницы отравились в городе Боярка, приняв по 40 таблеток спазмолитического препарата Дротаверин. Перед этим в одной из соцсетей они посмотрели видео с призывом попробовать этот препарат. Позже девушек в бессознательном состоянии нашли одноклассницы. Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть 13-летней девушки, ее 12-летнюю подругу доставили в медучреждение. 

На следующий день две школьницы отравились тем же препаратом в Умани. Их далось спасти. Позже стала известна причина отравления таблетками школьниц в Умани.

Аналогичная ситуация повторилась и на третий день. Подростка из Киева, который по примеру девочек из Боярки и Умани, наглотался таблеток, госпитализировали.

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Теги: смерть, самоубийство, подросток, подростки, суицид, самоубийца, группа
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Источник: korrespondent.net

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