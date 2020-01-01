Авария случилась на дороге Киев – Чернигов.

На Киевщине столкнулись 5 авто: Есть погибшие Патрульная полиция / Telegram

На Киевщине столкнулись сразу 5 автомобилей. В патрульной полиции сообщили о погибших и пострадавших. Подробности передает пресс-служба правоохранителей.

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По имеющимся данным, авария произошла на 40 км дороги Киев – Чернигов, неподалеку от села Залесье. В результате ДТП столкнулись сразу 5 авто.

На месте происшествия ограничено движение транспорта, работы проводят следователи, спасатели и медики. Патрульные занимаются регулированием движения.

Фото с места ДТП Патрульная полиция / Telegram

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Правоохранители также рассказали о наличии пострадавших и травмированных. Однако их количество не сообщается.

“Просим вас учитывать вышеуказанную информацию, быть особенно осторожным. По возможности воздерживайтесь от поездки по указанному маршруту“, – подытожили в полиции.

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