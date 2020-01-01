В Киеве заболевших COVID-19 больше, чем выздоровевших

Продолжают болеть более 40 тысяч киевлян.

В Киеве вчера, 22 февраля, выявили 454 новых случая COVID-19, сообщил мэр Виталий Кличко. Продолжают болеть более 40 тысяч киевлян.

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Среди заразившихся вчера: 195 женщин в возрасте от 20 до 93 лет, 231 мужчина в возрасте от 18 до 84 лет, а также 28 детей в возрасте от 8 месяцев до 17 лет. Больше всего новых случаев заражения выявили в Дарницком районе (+121).

Состояние здоровья 88 человек вызвало особое беспокойство врачей, поэтому их направили в больницы. Остальных больных оставили дома на самоизоляции.

С начала пандемии в Киеве уже подтверждено 135 129 случаев коронавируса. Выздоровели 92 303 человека (378 – за минувшие сутки), а 2 596 – умерли (15 – за минувшие сутки). Продолжают болеть 40 230 человек.

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Больше всего случаев заражений коронавирусом в Киеве за всё время пандемии зарегистрировано в Дарницком районе (22 498), а меньше всего – в Печерском районе (7 977).

Напомним, что с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 22 февраля 2021 года было подтверждено 1 311 844 случая СOVID-19. Выздоровели 1 151 777 человек, а 25 309 – умерли. Продолжали болеть 134 758 человек.