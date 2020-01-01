В Киеве уборщик украл полмиллиона гривен у клиента

Мужчина оставил записку с обещанием вернуть украденное через несколько лет.

В Киеве уборщик похитил более полумиллиона гривен из квартиры, где он предоставлял клининговые услуги. Как сообщает пресс-служба киевской полиции, теперь мужчину ожидает суд.

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Данное преступление было совершено в конце 2020 года. В полицию Киева обратилась киевлянка и рассказала, что знакомый похитил из ее квартиры крупную сумму денег.

Как выяснилось, злоумышленник около года работал в квартире потерпевшей, помогая по хозяйству. Однажды, проводя уборку, он нашел в ящике 15 тысяч долларов США и три тысячи евро. Мужчина написал записку, что средства якобы нужны для спасения знакомого человека и что он возьмет их в долг на несколько лет. Затем он скрылся вместе с деньгами.

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В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские нашли злоумышленника в квартире под Киевом, которую он арендовал на чужие документы. При обыске у него нашли 2650 евро и 8930 долларов США. Остальные деньги похититель успел потратить на свои нужды.

Экспертиза подтвердила, что записку в квартире потерпевшей писал ее рабочий, которым оказался ранее не судимый 48-летний выходец из Запорожской области.

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Сейчас мужчине предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 185 (Кража, совершенная в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Материалы следствия направлены в суд. Злоумышленнику грозит от пяти до восьми лет тюрьмы.

Напомним, житель Киевщины поджег почту и украл 300 тысяч гривен. Деньги хранились в сейфе и предназначались для выплат пенсий.