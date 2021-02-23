Появилось видео, как на женщину в Киеве упала глыба снега и льда

Полиция предупреждает граждан об опасности сосулек и тающего снега на крышах.

Киевляне продолжают страдать от падающих с крыш сосулек и снега. Видеозапись с очередным подобным инцидентом опубликовала на своей Фейсбук-странице пресс-служба патрульной полиции Киева.

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Как сообщается, инцидент произошел в понедельник, 22 февраля. Женщина проигнорировала предупреждающее ограждение.

“Вчера днем на линию 102 поступил вызов “несчастный случай“, который произошел на улице Прорезной. На месте экипаж патрульных обнаружил женщину, пострадавшую от падения глыб льда с крыши дома. Предварительно известно, что травмированная пыталась пройти под домом, несмотря на ограждающую ленту. Травмированную немедленно госпитализировали“, - говорится в сообщении.

В полиции призывают киевлян быть осторожными – не подходить близко к местам, огражденным специальной лентой, и не парковать там автомобили.

Напомним, ранее мы уже сообщали об аналогичном случае в Киеве. Женщину с травмами плеча и позвоночника госпитализировали.