Названы самые криминальные районы Киева

В полиции рассказали, где в столице лучше не гулять по ночам.

В 2020-м уровень преступности в Киеве уменьшился на 28,4% по сравнению с предыдущим 2019-м годом. Об этом в интервью “Вечернем Киеву“ рассказала и.о. заместителя начальника Главного управления полиции Киева Юлия Гирдвилис.

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Самым криминальным в столице является Шевченковский район. В течение прошлого года здесь совершено 4634 преступления, в том числе 12 убийств и два изнасилования.

На втором месте оказался Днепровский район. За прошлый год здесь выявлено 3939 преступлений, включая пять убийств и разбойных нападений, а также два случая изнасилования.

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Третьим в этом печальном рейтинге стал Соломянский район. За год – 3860 правонарушений, из которых большинство приходится на кражи и разбойные нападения.

Оболонский район – на четвертом месте. За год здесь совершены 3524 преступления, включая два изнасилования и восемь убийств.

Замыкает первую пятерку Деснянский район. За прошлый год здесь было 3022 преступления. Среди них 12 убийств и два случая изнасилования.

Напомним, назван процент раскрываемости преступлений в Украине. В полиции отчитались об успехах работы в карантинном 2020-м году.