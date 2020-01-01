Полиция отпустила всех задержанных на акции за Стерненко в Киеве

Отмечается, что участие в протесте приняли более 2000 человек.

На акции протеста возле Офиса президента в Киеве в поддержку активиста Сергея Стерненка правоохранители задержали 24 человека. на этот момент полиция уже подпустила их. Об этом в среду, 24 февраля, сообщили в полиции.

"Всего 24 активных участников акции доставляли в управление полиции. У них отобрали объяснения и отпустили", - заявили в полиции.

В Киеве на акции в поддержку Сергея Стерненко во вторник, 23 февраля, под Офисом президента вспыхнули столкновения между демонстрантами и правоохранителями. Появились сообщения о пострадавших и задержанных.

Также, сообщалось, что руководитель Одесской областной прокуратуры Сергей Костенко записал видеообращение, в котором рассказал все подробности по делу Стерненко и объяснил, почему активиста приговорили к тюреному заключению.

Напомним, в Одессе при вывозе Стерненко из суда возникли потасовки. Активисты пытались заблокировать движение транспорта. Автозак выехал от суда из другого выезда.

Ранее сегодня Стерненко был признан виновным в похищении человека. Судьи вынесли обвинительный приговор по всем статьям. Решение предусматривает конфискацию половины имущества и семь лет и три месяца лишения свободы.