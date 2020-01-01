Более 2,6 тысяч киевлян умерли от COVID-19

Продолжают болеть более 40 тысяч киевлян.

В Киеве вчера, 23 февраля, выявили 547 новых случаев COVID-19, сообщил мэр Виталий Кличко. 2 602 киевлянина умерли от осложнений, вызванных коронавирусом.

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Среди заразившихся вчера: 295 женщин в возрасте от 18 до 87 лет, 226 мужчин в возрасте от 18 до 86 лет, а также 26 детей в возрасте от 1 до 17 лет. Больше всего новых случаев заражения выявили в Деснянском (+102), Дарницком (+99) и Днепровском (+85) районах.

Состояние здоровья 76 человек вызвало особое беспокойство врачей, поэтому их направили в больницы.

С начала пандемии в Киеве уже подтверждено 135 676 случаев коронавируса. Выздоровели 92 498 человек (195 – за минувшие сутки), а 2 602 – умерли (6 – за минувшие сутки). Продолжают болеть 40 576 человек.

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Больше всего случаев заражений коронавирусом в Киеве за всё время пандемии зарегистрировано в Дарницком районе (22 597), а меньше всего – в Печерском районе (8 014).

Напомним, что с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 24 февраля 2021 года было подтверждено 1 317 694 случая СOVID-19. Выздоровели 1 155 422 человека, а 25 461 – умерли. Продолжали болеть 136 811 человек.