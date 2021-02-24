В Киеве начался "желтый" карантин: что запрещено
Украина с 24 февраля вернулась к адаптивному карантину, по которому страну делят не четыре зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации с коронавирусом. Киев попал в "желтую" карантинную зону. КГГА рассказала, какие карантинные ограничения теперь действуют в столице.
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В общественных местах и в общественном транспорте нужно быть в защитных масках. При себе киевляне должны иметь документы, подтверждающие личность. Нельзя самовольно покидать места самоизоляции и обсервации.
Нельзя проводить массовые мероприятия с участием более одного человека на 4 кв. метра площади или при наполненности зала более 50%. В кинотеатрах и театрах заполненность мест не должна превышать 50%.
Запрещены дискотеки, ночные клубы, заведения общественного питания с организацией досуга. Заведения общественного питания могут работать с 07:00 до 24:00. В них за одним столиком могут сидеть не больше четырех человек (без учета детей).
В магазинах, супермаркетах и в других субъектах хозяйствования должны быть демаркационные линии для определения социальной дистанции в 1,5 метра.
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Запрещается посещать образовательные учреждения, если более 50% их учеников (студентов) и преподавателей находятся на самоизоляции. Посторонним лицам запрещено посещать учреждения и заведения социальной защиты.
Кроме того, предусмотрены и некоторые другие карантинные ограничения.
Ранее сообщалось, что с начала пандемии в Киеве по состоянию на утро 24 февраля 2021 года было подтверждено 135 676 случаев коронавируса. Выздоровели 92 498 человек, а 2 602 – умерли.