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На Оболони эвакуировали людей из ТРЦ Dream Town

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Точная причина пока не известна.
Место происшествия
Место происшествия
t.me/pavlovskynews

В Киеве сегодня, 24 февраля, на Оболони экстренно эвакуировали людей из ТРЦ Dream Town, сообщил в своем Telegram-канале PavlovskyNews. Точная причина пока не известна.

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По предварительной информации, эвакуацию посетителей и сотрудников Dream Town провели из-за пожара или из-за сообщения о минировании. По громкоговорителю говорили об эвакуации в связи с пожаром, но охранники заявили журналисту, что не знают, где могло возникнуть возгорание.

По данным "Суспільного", сегодня столичная полиция получила сообщение о минировании нескольких торгово-развлекательных центров и одного отеля. Каких конкретно – правоохранители не рассказали.

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 Сейчас на объектах возможного минирования работают полицейские, взрывотехники. Проверяется полученная информация.

Напомним, в прошлом месяце киевские правоохранители задержали мужчину, который сделал заведомо ложное сообщение о минировании железнодорожного вокзала.

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Теги: Киев, Оболонь, ТРЦ, ТРЦ Dream Town, эвакуация
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