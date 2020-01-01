Подземный переход затопило кипятком: В Киеве порвало теплотрассу

Ремонт планируют завершить только после полуночи.

24 февраля, в среду, на проспекте Победы в Киеве порвало теплотрассу. В результате аварии кипятком затопило подземный пешеходный переход. Подробности передает пресс-служба КГГА.

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По имеющимся данным, инцидент произошел около 2 часов ночи возле парка КПИ. Из-за порыва теплосети горячая вода попала в пешеходный переход через дренажную систему. Специалистам удалось локализовать аварию. В данный момент они откачивают воду.

Порыв не привел к прекращению теплоснабжению в домах. Аварийная бригада рассчитывает закончить ремонт после полуночи.

Фото с места аварии КГГА

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Отмечается, что трубопровод, который порвало, должны были заменить в 2021 году. Он был введен в эксплуатацию в 1979 году. В Киеве срок эксплуатации исчерпали уже 80% теплосетей.

Ранее сообщалось, что в Киеве из ТРЦ эвакуировали людей.