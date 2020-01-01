Подземный переход затопило кипятком: В Киеве порвало теплотрассу
24 февраля, в среду, на проспекте Победы в Киеве порвало теплотрассу. В результате аварии кипятком затопило подземный пешеходный переход. Подробности передает пресс-служба КГГА.
Читай также: Появилось видео, как на женщину в Киеве упала глыба снега и льда
По имеющимся данным, инцидент произошел около 2 часов ночи возле парка КПИ. Из-за порыва теплосети горячая вода попала в пешеходный переход через дренажную систему. Специалистам удалось локализовать аварию. В данный момент они откачивают воду.
Порыв не привел к прекращению теплоснабжению в домах. Аварийная бригада рассчитывает закончить ремонт после полуночи.
Читай также: В Киеве начался “желтый“ карантин: что запрещено
Отмечается, что трубопровод, который порвало, должны были заменить в 2021 году. Он был введен в эксплуатацию в 1979 году. В Киеве срок эксплуатации исчерпали уже 80% теплосетей.
Ранее сообщалось, что в Киеве из ТРЦ эвакуировали людей.