СБУ вывесила перед посольством РФ билборд "Крым - это Украина"

На билборде также изображена эмблема СБУ.

Служба безопасности Украины разместила перед российским посольством в Киеве билборд с надписью "Крым - это Украина". Фотографию баннера опубликовала пресс-служба СБУ в своем Telegram-канале.

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"Просто фото, просто посольство РФ в Киеве, просто констатация факта: Крым - это Украина", - говорится в сообщении спецслужбы.

На билборде, установленном возле здания российской дипломатической миссии на Воздухофлотском проспекте, также изображена эмблема Службы безопасности Украины.

Ранее под посольством РФ был билборд, посвященный контрразведчикам Службы безопасности Украины. Примерно месяц назад по неизвестным причинам его демонтировали.

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Напомним, в Одесской области СБУ задержала командира разведывательно-диверсионной группы террористической организации "ЛНР". Его послали на подконтрольную Украине территорию с разведывательными целями.