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СБУ вывесила перед посольством РФ билборд "Крым - это Украина"

Комментариев: 6
На билборде также изображена эмблема СБУ.
Билборд возле российского посольства
Билборд возле российского посольства
t.me/s/SBUkr

Служба безопасности Украины разместила перед российским посольством в Киеве билборд с надписью "Крым - это Украина". Фотографию баннера опубликовала пресс-служба СБУ в своем Telegram-канале.

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"Просто фото, просто посольство РФ в Киеве, просто констатация факта: Крым - это Украина", - говорится в сообщении спецслужбы.

На билборде, установленном возле здания российской дипломатической миссии на Воздухофлотском проспекте, также изображена эмблема Службы безопасности Украины.

Ранее под посольством РФ был билборд, посвященный контрразведчикам Службы безопасности Украины. Примерно месяц назад по неизвестным причинам его демонтировали.

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Напомним, в Одесской области СБУ задержала командира разведывательно-диверсионной группы террористической организации "ЛНР". Его послали на подконтрольную Украине территорию с разведывательными целями.

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Теги: Киев, СБУ, билборд, посольство РФ, посольство, Украина, Крым, баннер
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Комментариев (6)
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Сергей Евгеньеви    24.02.2021, 15:07
Оценка:  0
Сергей Евгеньеви
Можно твердить тупо что угодно, но пока Крым не Украина. А после языкового идиотского закона Крым никогда не будет Украиной.
Michael2811    24.02.2021, 14:55
Оценка:  -21
Michael2811
А Укрвина-Друга Хранция!
Michael2811    24.02.2021, 14:57
Оценка:  -22
Michael2811
Украина-Друга Хранция!
thebestdraw    24.02.2021, 14:21
Оценка:  0
thebestdraw
можно ещё штампы ставить на лбу всем русским, которые хотят заехать в Украину. Да и украинцам тоже надо понаставить такое, чтобы не забывали
LERMI_    24.02.2021, 14:34
Оценка:  +2
LERMI_
Кацапам на лобі раб полюбас потрібно ставити, а Українцям батіг і печатку господаря - так правельніше буде
berrwass    24.02.2021, 14:21
Оценка:  -24
berrwass
А белое-это чёрное.А круглое-это квадратное.Правда ведь,Сборище Бесполезных Ушлёпков?))))))))))))))
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