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В Киеве грабитель порезал женщину ножом в подъезде дома

Комментариев: 1
Добычей жестокого преступника стал мобильный телефон пострадавшей.
В Киеве грабитель порезал женщину ножом в подъезде дома
© kyiv.npu.gov.ua
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В Киеве грабитель порезал женщину ножом в подъезде дома
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В Киеве грабитель напал на женщину с ножом и нанес ей ранения, когда она начала сопротивляться. Как сообщает пресс-служба столичной полиции, злоумышленник уже задержан и помещен под стражу.

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Нападение произошло на Оболонском проспекте. Мужчина напал на женщину в подъезде дома, когда она возвращалась домой. Злоумышленник потребовал отдать личные вещи, но потерпевшая оказала сопротивление, за что нападавший нанес ей несколько ножевых ранений в шею и руки. Завладев телефоном жертвы, он убежал.

По результатам оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность и задержали преступника. Подозреваемым оказался 29-летний житель Донецкой области, который проживает в одном из киевских хостелов.

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Фигуранту вручили подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Суд отправил его под арест. За содеянное злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, названы самые криминальные районы Киева. В полиции рассказали, где в столице лучше не гулять по ночам.

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Теги: разбой, поножовщина, Киев
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Комментариев (1)
navigator2    24.02.2021, 19:22
Оценка:  +3
navigator2
"29-летний житель Донецкой области"
даунбасо туристо облико морале
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