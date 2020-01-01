В Киеве еще одна школьница выпала из окна

По данным полиции, 12-летняя девочка упала с высоты восьмого этажа.

В Киеве очередной суицидальный случай среди подростков. Как сообщает пресс-служба полиции, из окна многоэтажки выпала школьница.

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Происшествие случилось ночью на улице Зодчих. 12-летняя девочка выпала из окна на восьмом этаже. Обстоятельства и причина произошедшего не уточняются.

С многочисленными травмами и переломами потерпевшая была госпитализирована в медицинское учреждение. В свою очередь правоохранители проводят необходимые следственные действия, чтобы выяснить детали инцидента. Правовую квалификацию данному событию обещают дать позже.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве 13-летняя девочка упала с огромной высоты. В полиции пока не знают, почему погиб ребенок. Открыли уголовное дело по статье об убийстве.