Верховный суд пикетируют инвесторы: Озвучены требования
Возле здания Верховного суда в Киеве проходит демонстрация инвесторов ЖК “Волшебный город“, который строила корпорация “Укрбуд“. Как сообщает Телеграм-канал, люди требуют не блокировать строительство.
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Отмечается, что сегодня Верховный суд должен рассмотреть жалобу Офиса Генерального прокурора на решение Северного апелляционного хозяйственного суда, которым договор о строительстве был признан действительным, а строительные работы – разрешены.
Как рассказали участники акции, это дело тянется с 2017 года. Прокуратура блокирует строительство, мотивируя это тем, что договор Минобороны, как собственником земельного участка, и застройщиком не был согласован с Кабмином.
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Под здание суда люди принесли плакаты с лозунгами “Верим в справедливость суда“ и “Две тысячи людей ждут своё жильё“.
Напомним, под Офисом президента состоялся митинг националистов. Группа правых активистов требует от руководства страны нанести три удара по “российской агентуре“.