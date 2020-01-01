В Киеве сегодня стреляли на улице Ямская

В городе ввели полицейскую спецоперацию.

В Киеве сегодня, 25 февраля, примерно в 16:00 на улице Ямская в Голосеевском районе группа неизвестных лиц устроила стрельбу. Правоохранители устанавливает все обстоятельства происшествия, ищут виновников, проинформировал Отдел коммуникации полиции Киева.

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На вызов немедленно направили наряды патрульной полиции и следственно-оперативную группу территориального подразделения.

По предварительной информации, группа лиц приехала на автомобиле к строительному магазину. Они начали стрелять в воздух, после чего скрылись с места происшествия. Никто из людей не пострадал.

Полиция для задержания злоумышленников ввела в городе специальную операцию.

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На данный момент материалы надлежащим образом зарегистрированы в территориальном подразделении полиции. После того, как установят все обстоятельства происшедшего, будет дана правовая квалификация.

Ранее полиция рассказала о том, какой район Киева самый криминальный. В 2020 году самым криминальным в столице был Шевченковский район. Там совершили 4634 преступления, в том числе 12 убийств.